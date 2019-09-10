Елена Малышева запустила неожиданный флешмоб

Доктор Леонид Рошаль и телеведущая Елена Малышева запустили необычный флешмоб. Они обратились к родителям с просьбой предотвратить вероятность падения детей из окон.

Для этого Малышева предложила специальный способ — поставить на окна заглушки и ограничители. На своей странице в Instagram ведущая выразила обеспокоенность тем, что за последние десять лет число выпавших из окон детей увеличилось в два раза.

Телеведущую поддержал знаменитый доктор Леонид Рошаль. Вместе они призвали родителей поставить рекомендуемые заглушки, сфотографировать их и выложить в сеть с хэштегом #РошальПроверкаОкон.

Предложение Малышевой поддержал и ее коллега Андрей Малахов. На своей странице он выложил пост, где рассказал, что разделяет заботу Елены Васильевны о детях.