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В Сети раскритиковали непрактичный дизайн купальника известного модельера

Дизайнеру Карен Херли указали, что загар в ее купальном костюме получится не очень.

В Сети раскритиковали непрактичный дизайн купальника известного модельера
Купальник модельера Карен Херли/фото: instagram.com/karenhurleycollections

Австралийский модельер Карен Херли представила на своем сайте и страничке в Instagram новый дизайн купальника, который озадачил покупателей. на слитном купальнике прямо посреди передней части красуются ромбические прорези, которые образуют что-то напоминающее цветок. Вообще модель выглядит так, словно из купальника кто-то вырезал снежинку. 

На девушках он смотрится еще хуже: грудь из него вываливается, а вырезы для ног оказываются выше бедренной кости. Такие силуэты купальников были в моде в 80-90 годы прошлого столетия. 

Пользователи отметили, что загар в таком купальнике получится ужасный. Кроме того, покупательница из Германии с сожалением отметила, что такую модель могут носить далеко не все женщины. 

Однако желающих пощеголять на морском берегу в таком купальнике нашлось предостаточно. Одна из подписчиц Карен сразу заявила, что влюблена в эту модель, другая отметила, что девушки в этом купальнике выглядят очень горячо. 

Херли разработала три расцветки этого купальника, который, судя по всему, будет выпускаться в одном размере. Стоит купальник 55 фунтов стерлингов (около 5,5 тысячи рублей).

Карен известна своими неординарными купальниками. Один из них, словно состоящий из веревочек, в свое время оценила Ким Кардашьян.

 

 

 

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В Сети раскритиковали непрактичный дизайн купальника известного модельера
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