Подольская поддержала западный тренд на откровенные фото в соцсетях

Певица Наталья Подольская возмутилась разницей в отношении к западным и отечественным звездам. Она привела в пример фигуру 50-летней Джей Ло, которой все восхищаются, и отметила, что никто не акцентирует внимание на то, что практически все ее концертные костюмы — это боди. Наталья не понимает, почему российским не менее подтянутым артисткам, пытающимся одеваться так же, в комментариях пишут, что они выставили себя «в трусах».
«Типа им можно, а нам нет? У нас мораль? Почему негоже устроить фотосессию в купальниках или боди? Ведь людям, работающим над собой, есть чем гордиться!» — рассуждает Подольская в Instagram, опубликовав собственное фото в боди.
По мнению 37-летней певицы, подтянутое тело — это прекрасно, и для многих людей подобные фото являются мотивацией для тренировок. Сама она нередко выкладывает в Сеть снимки в купальниках и экстравагантных платьях, но, похоже, и у нее находятся поклонники, недовольные излишними оголениями.
Напомним, ранее певица Анна Седокова призвала женщин делать откровенные фотосессии, чтобы чувствовать себя уверенней.
Согласны с мнением Натальи Подольской?