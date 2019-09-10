Подольская поддержала западный тренд на откровенные фото в соцсетях

Певица Наталья Подольская возмутилась разницей в отношении к западным и отечественным звездам. Она привела в пример фигуру 50-летней Джей Ло, которой все восхищаются, и отметила, что никто не акцентирует внимание на то, что практически все ее концертные костюмы — это боди. Наталья не понимает, почему российским не менее подтянутым артисткам, пытающимся одеваться так же, в комментариях пишут, что они выставили себя «в трусах».

«Типа им можно, а нам нет? У нас мораль? Почему негоже устроить фотосессию в купальниках или боди? Ведь людям, работающим над собой, есть чем гордиться!» — рассуждает Подольская в Instagram, опубликовав собственное фото в боди.

По мнению 37-летней певицы, подтянутое тело — это прекрасно, и для многих людей подобные фото являются мотивацией для тренировок. Сама она нередко выкладывает в Сеть снимки в купальниках и экстравагантных платьях, но, похоже, и у нее находятся поклонники, недовольные излишними оголениями.

больше по теме Татьяна Котова ответила на критику своих откровенных фото Певица заявила, что просто делится хорошим настроением.

Напомним, ранее певица Анна Седокова призвала женщин делать откровенные фотосессии, чтобы чувствовать себя уверенней.

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