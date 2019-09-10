Театральные традиции: Збруев никогда бы не поступил, как Кристина Асмус

Многие театральные любители оказались возмущены поступком актрисы Кристины Асмус. Она не явилась на традиционный сбор труппы, который был назначен на 9 августа. В то время, как артисты театра Ермоловой, где она служит, обсуждали планы на сезон, артистка наслаждалась отдыхом на курорте.

Мы попросили прокомментировать ситуацию легендарного Александра Збруева, который уже более полувека работает на сцене. Актер признался, что не помнит, чтобы он хотя бы раз пропустил сбор труппы.

«Может, съемки или что-то еще. Какая-то серьезная должна быть тема. Но в принципе, это традиция — открытие театра. Все встречаются. Это правильно», — рассказал Збруев порталу Teleprogramma.pro.

Напомним, что Кристина Асмус объяснила свое отсутствие на сборе труппы тем, что его перенесли с 26 августа на 9 сентября. Актриса заявила, что она ждала встречи 2 месяца, но впоследствии купила билеты. «Не поездку же на море отменять, в конце-то концов», — поделилась она со своими подписчиками в Instagram.