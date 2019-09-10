У певицы Юлии Самойловой есть шанс начать ходить

Главный телевизионный врач страны Елена Малышева твердо заявила, что возможность встать на ноги у артистки есть.

Певица Юлия Самойлова, прикованная к инвалидному креслу с рождения, в перспективе сможет ходить. Об этом во время передачи «Жить здорово» заявила ведущая Елена Малышева. Представлявшая Россию на отборочном туре на Евровидении-2018 Самойлова стала гостем программы, посвященной генетическим заболеваниям. Малышева отметила, что уже сейчас в России существует препарат, способный помочь девушке и другим людям со схожими проблемами вылечиться, но в России он пока что не финансируется.

«Сейчас мы уже занимаемся этой проблемой с Анной Юрьевной Кузнецовой», — заверила Юлю и присутствующих телеведущая.

Малышева больше по теме Малышева рассказала о «невротическом пристрастии» девушек к рыжему «Иванушке»По словам телеведущей, многие юные дамы были просто не властны над собой.

В свою очередь, Малышева призвала Самойлову возглавить делегацию, занимающуюся легализацией лекарств подобного рода.

«Сегодня у Юли есть шанс пойти, ведь появился абсолютно новый генетический препарат. Это первое лекарство, которое позволит вырастить мышцы заново. Я верю, что это возможно. Специалисты должны немедленно вернуться к решению этого вопроса в масштабах страны», — высказалась Малышева.