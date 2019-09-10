Бодарчук показала, как занимается йогой вместе с молодым возлюбленным

Даже домашние питомцы светской львицы не остаются в стороне и тоже участвуют в занимательном процессе.

Светлана Бондарчук в свои 50 лет может похвастаться подтянутой фигурой. А все потому, что она занимается спортом и йогой. Дома у светской львицы не так давно родились щенки. Она с удовольствием ухаживала за малышами, пока их не забрали новые хозяева. Однако одного четвероногого друга по имени Пеппи звезда все же оставила. Теперь у нее живут две породистые собаки. И, как оказалось, они не против тоже заниматься йогой.

На днях в соцсети Светлана решила продемонстрировать, как принимает разные позы вместе со своим возлюбленным Сергеем Харченко. При этом одна из собак завершала «пирамиду». Дело в том, что Сергей лежал на полу и держал на руках и ногах свою избранницу, которая вытянулась как струна. А уже на ее спине сидела собака. Подписчики модели стали беспокоится, что она мучает животных.

Бондарчук пришлось снять видео, где она запечатлела уже только своего молодого возлюбленного с подросшей Пеппи. Она объяснила, что на самом деле собаке нравится принимать участие в жизни хозяев. «Хочу успокоить тревожных подписчиков! Пеппи никто не мучает! Она обожает с нами заниматься йогой, и если Фанни больше всего любит позу „Собака мордой вниз“, то её дочь обожает акробатические асаны», — поведала светская львица.

Поклонники на этот раз поверили, что питомцы Светланы счастливы и довольны. Видео вызвало у них умиление. «Маленькая зая, вид напуганный у щеночка», «Такие милахи», «Она такая милая! У вас все семейство суперпозитив», «Мне кажется Пеппи вообще крайне довольна тем, что принимает участие во всех процессах! Лапочка», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что со своим новым возлюбленным Бондарчук встречается уже длительное время. У нее закрутился роман с директором проектов студии дизайна вскоре после расставания с фотографом Сергеем Табуновым. Однако со свадьбой она не спешит в отличие от своего экс-мужа Федора Бондарчука.

А вы занимаетесь йогой?