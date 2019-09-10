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Зара поделилась фирменым рецептом варенья

По словам певицы, варенье из сливы и инжира получилось очень ароматным и вкусным.

Зара поделилась фирменым рецептом варенья
Певица Зара/фото: globallookpress.com

Осень для многих жителей нашей страны — время делать запасы на зиму: соленья, варенья, маринады. Как оказалось, звезды тоже делают заготовки. Так, певица Зара показала, как варит варенье и даже поделилась его рецептом. 

«Тема варенья в моей семье, действительно, неисчерпаема. С удовольствием делюсь очередным фирменным рецептом вкусного и ароматного варенья», — написала звезда. 

Для вкусного и ароматного варенья Зара предлагает взять один килограмм слив ( она сейчас сравнительно дешевая), полкило зеленого инжира (а вот это уже дорогое удовольствие) и 700 граммов сахара. Кроме того, в ягоды она добавляет цедру одного лимона или апельсина. 

«Сливы моем, удаляем косточки, разделяем на две половинки и каждую из них ещё на две части, засыпаем сахаром и откладываем в сторону до выделения сока. Затем ставим на огонь и варим 5 минут после закипания, убираем с огня и откладываем до полного остывания. Далее добавляем промытый инжир и натертую на мелкой тёрке цедру лимона. Снова ставим на огонь и варим 5 минут после закипания», — подробно объясняет Зара.

Полученную горячую массу необходимо будет разлить в простерилизованные  теплые банки, закатать крышками и укутать одеялом. Артистка отметила, что зимой можно устраивать посиделки в кругу родных и друзей с чаем и вкуснейшим вареньем.

Летом Зара уже заготовила на зиму абрикосовый джем с косточками. Рецепт звезда также опубликовала в соцсети. Это варенье тоже имеет фирменную изюминку, которая делает вкус и аромат варенья особым.

 

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Зара поделилась фирменым рецептом варенья
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