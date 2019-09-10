ЗВЕЗДЫ

Девушка сына Наташи Королевой «показала зубы»

Мария Слугина ответила фейковым аккаунтам, которые советуют ей поставить виниры или брекеты.

Девушка сына Наташи Королевой «показала зубы»
Мария Слугина и Архип Глушко. Фото: Instagram

23-летняя Мария Слугина, которая встречается с сыном Наташи Королевой и Тарзана — Архипом Глушко — не выдержала и ответила гостям своей страницы в Instagram, постоянно критикующим её зубы.

Дело в том, что боковые резцы верхней челюсти у Марии чуть короче, чем центральные резцы и клыки. Людям, которые заглядывают в её аккаунт, чтобы посмотреть, как выглядит девушка Архипа, эти зубы почему-то не нравятся — их называют «желтыми», советуют поставить виниры или исправить с помощью брекет-системы.

«Заявляю о том, что мне мои зубы нравятся и менять их на виниры точно не стану! Это тоже самое, что у вас есть красивая попа, и вы пошли и сделали новую! В 21 веке сделать можно себе все что угодно, но сейчас ценится естественная красота! Я ей горжусь и делать, из себя куклу не собираюсь!» — написала Мария в последнем посте.

Она также отметила, что знает, кто стоит за, возможно, фейковыми аккаунтами, со стороны которых в ее адрес льется поток негатива.

«Мое молчание не обозначает , то что я не знаю кто за этим всем стоит! Достаточно моего одного желания, чтобы вы в один прекрасный день вылетели от туда, где сейчас находитесь! Я девочка тихая и скромная! Но при желание могу и зубки показать», — предупредила девушка.

Напомним, о том, что Архип Глушко встречается с Марией, стало известно в конце мая. Многие критиковали Слугину и подозревали её в корысти, возможно, потому, что она почти на 5 лет старше этого юноши. Тем не менее, они до сих пор вместе и выглядят очень счастливыми.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Архип ГлушкоМария СлугинаНаташа КоролеваТарзан

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Девушка сына Наташи Королевой «показала зубы»
Интересно?
Поделись с друзьями: