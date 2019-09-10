Девушка сына Наташи Королевой «показала зубы»

23-летняя Мария Слугина, которая встречается с сыном Наташи Королевой и Тарзана — Архипом Глушко — не выдержала и ответила гостям своей страницы в Instagram, постоянно критикующим её зубы.

Дело в том, что боковые резцы верхней челюсти у Марии чуть короче, чем центральные резцы и клыки. Людям, которые заглядывают в её аккаунт, чтобы посмотреть, как выглядит девушка Архипа, эти зубы почему-то не нравятся — их называют «желтыми», советуют поставить виниры или исправить с помощью брекет-системы.

«Заявляю о том, что мне мои зубы нравятся и менять их на виниры точно не стану! Это тоже самое, что у вас есть красивая попа, и вы пошли и сделали новую! В 21 веке сделать можно себе все что угодно, но сейчас ценится естественная красота! Я ей горжусь и делать, из себя куклу не собираюсь!» — написала Мария в последнем посте.

Она также отметила, что знает, кто стоит за, возможно, фейковыми аккаунтами, со стороны которых в ее адрес льется поток негатива.

«Мое молчание не обозначает , то что я не знаю кто за этим всем стоит! Достаточно моего одного желания, чтобы вы в один прекрасный день вылетели от туда, где сейчас находитесь! Я девочка тихая и скромная! Но при желание могу и зубки показать», — предупредила девушка.

Напомним, о том, что Архип Глушко встречается с Марией, стало известно в конце мая. Многие критиковали Слугину и подозревали её в корысти, возможно, потому, что она почти на 5 лет старше этого юноши. Тем не менее, они до сих пор вместе и выглядят очень счастливыми.