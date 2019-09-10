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Анфиса Чехова выбрала собаку под цвет мебели

Телеведущая остановилась на французском бульдоге пепельного цвета.

Анфиса Чехова выбрала собаку под цвет мебели
https://www.instagram.com/achekhova/

Звезда экрана обрадовала подписчиков приятной новостью о… прибавлении в семействе. Новому жильцу — несколько месяцев, и это собака породы французский бульдог.

Чехова призналась, что долго не решалась взять животное домой, однако уговорил сын. Чтобы выбрать правильную породу, с которой она и Соломон поладят, Анфиса даже обратилась к нумерологу.

А вот цвет питомца та, как выяснилось, выбирала «под цвет мебели».

«Шутки шутками, а эта девочка пепельного цвета невероятно подходит под цвет моей мебели и ковра», — поделилась знаменитость в Instagram.

А вот заботы о питомце, наверняка, сын телеведущей возьмет на себя. Ведь в Грузии, где он провел это лето с отцом, у него отлично получалось присматривать за четвероногим другом.

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Анфиса Чехова

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Анфиса Чехова выбрала собаку под цвет мебели
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