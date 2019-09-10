Инна Чурикова продемонстрировала стильный наряд на отдыхе в Греции

Инна Чурикова в июле этого года была госпитализирована. Народная артистка СССР упала со сцены и получила многочисленные ушибы. Также появлялась информация, что женщина сломала несколько ребер, но она не подтвердилась. Позже 75-летняя актриса призналась, что ее просто подвело зрение. По ее словам, порой глаз будто покрывается пленкой. Она не исключает, что в будущем сделает операцию по коррекции зрения.

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В больнице Чурикова провела несколько недель, а затем ее выписали. После пережитого звезда фильма «Морозко» отправилась на гастроли, а затем устроила себе отпуск. Артистка сначала побывала в Тоскане. Она гуляла по небольшим улочкам, а также устроила себе день релакса, поплавав в бассейне. Потом актриса добрала до города Сиена, где уже облачилась в стильный свитер с изображением Джона Леннона.

На днях Инна Михайловна снова стала наслаждаться теплой погодой, так как приехала в Грецию. Она успела отметиться на пляже в шляпке и розовом пляжном наряде. А позже Чурикова облачилась в элегантное алое платье, в котором отправилась на прогулку с друзьями. Она не стала скрывать, что получает удовольствие от отдыха.

«Солнце, море, тепло и прекрасная компания. У меня в Греции все есть. Радость!» — написала актриса.

Поклонники нашли Чурикову бодрой и посвежевшей. Они также восхищаются ее чувством стиля. «Леди (королева) на отдыхе», «Вам очень идёт этот наряд и цвет!», «Я восхищаюсь вами безмерно, какая вы талантливая и красивая, любой фильм, где в титрах есть ваше имя смотрю», «Стройная и красивая», «Абсолютно прекрасна во всем!» — прокомментировали пост подписчики.

А у вас какие фильмы с Чуриковой любимые?