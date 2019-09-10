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Чехова предложила поклонникам выбрать кличку ее новому питомцу

Телеведущая и её сын завели щенка французского бульдога.

Чехова предложила поклонникам выбрать кличку ее новому питомцу
Анфиса Чехова с сыном и безымянным щенком. Фото: Instagram

Телеведущая Анфиса Чехова вскоре после начала первого для её сына учебного года решила порадовать мальчика появлением в его жизни четвероногого друга. Маленький щенок французского бульдога, девочка серого окраса, у которой пока нет имени, уже провела ночь в новой семье. Она на удивление быстро освоилась и поняла, где будет ее спальное место.

По словам Анфисы, к выбору собаки она подходила со всей ответственностью и даже обратилась за советом к нумерологу. Как оказалось. именно такая симпатичная порода как французский бульдог идеально подойдет ей по характеру.

Раньше Чехова думала, что решится взять собаку лишь после того, как обзаведется собственным домом. Планы изменились после того, как 7-летний Соломон вернулся в Грузии, где прожил почти всё лето в компании собаки. Мальчик так хотел обзавестись собственным питомцем в московской квартире, что мама не смогла ему отказать.

Собачку Анфиса пока зовет Куклой, но надеется, что подписчики ее страницы в Instagram помогут выбрать для нее хорошее имя — милое и не слишком распространенное.

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Анфиса ЧеховаСоломон Баблишвили

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Чехова предложила поклонникам выбрать кличку ее новому питомцу
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