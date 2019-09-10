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Черно и Оганесян из «Дома-2» спасли брак

К радости поклонников звезды сообщили, что передумали разводиться.

Черно и Оганесян из «Дома-2» спасли брак
https://www.instagram.com/sasha_cherno93_official/

Одна из самых ярких пар телестройки сыграла свадьбу в декабре прошлого года. Только вот с тех самых пор новоиспеченные супруги едва ли не каждый месяц говорят о разводе… По мнению Саши, Иосиф сильно изменился после брака и совсем не готов работать над отношениями.

На днях Саша в очередной раз заявила, что устала и хочет все прекратить. Однако уже через несколько часов изменила свое же решение, заявив, что «Йося взял себя в руки и сказал, что не готов разводиться».

При этом, девушка отметила, что ей сейчас очень тяжело. И, чтобы не впасть в депрессию, она решилась на смену имиджа. И начала с увеличения губ.

Возможно, Саша надеется, что изменившись внешне, сможет заново заинтересовать и своего мужчину… Впрочем, может быть и так. Ведь Оганесян еще только ухаживая за девушкой говорил, что «таких, как Саша, он не встречал».

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиИосиф ОганесянСаша Черно

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Черно и Оганесян из «Дома-2» спасли брак
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