Шайа Лабаф пожаловался на трудное детство

Звезда фильма «Триумф» признался, что все детство он был вынужден наблюдать за тем, как его отец борется с алкогольной и наркотической зависимостями. Он отметил, что отношения между ними все еще сложные, однако все же они ладят и «счастливы».

«Я разговаривал с ним в машине по пути сюда. Как и всегда с родителями, это сложно. Однако ему уже лучше. Это всегда борьба с демонами, было похоже на экзорцизм», — заявил Лабаф.

Лабаф и сам испытывал трудности с алкоголем. В 2017 году он был задержан полицией за неадекватное поведение в отеле, а при аресте оскорблял стражей порядка.

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Именно после этого эпизода Лабаф во время пребывания в реабилитационном центре написал сценарий фильма «Лапочка», в котором рассказал о своем непростом детстве. При этом он сам сыграл в картине роль своего отца.