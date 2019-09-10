ЗВЕЗДЫ

Канье Уэст и Ким Кардашян сменили место жительства

Пара переехала на ранчо с альпийскими лугами и озерами.

Канье Уэст и Ким Кардашян сменили место жительства
Канье Уэст и Ким Кардашян. Фото: Instagram.com/face to face

Звездная пара на днях решила покинуть свой дом в Голливуде и переехать на запад Соединенных Штатов. Новое ранчо, которое Канье Уэст приобрел за 14 миллионов долларов, имеет на своей территории два озера и альпийский луг. 

Главный особняк выполнен в стиле ранчо. Рядом расположены конюшня, загоны и две гостевых домика на берегу озера. На ранчо постоянно проживает и работает смотритель за водоемами. 

Канье Уэст и Ким Кардашян
Канье Уэст и Ким Кардашян. Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com

Помимо этого на территории площадью 1200 гектаров, разместились здание для мероприятий, птичник на 1500 пернатых, 10 хижин, еще одно ранчо в горах, ресторан и салун.

Знакомые пары сообщили прессе, что Канье Уэст и Ким Кардашян уже переехали на ранчо. Тем не менее, в их собственности все еще остается поместье в Калифорнии стоимостью 25 миллионов долларов. Большой особняк на восемь спален с десятью ванными комнатами когда-то принадлежал Лайзе-Марии Пресли. 

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Канье УэстКим Кардашьян и Канье УэстКим Кардашяннедвижимость

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Канье Уэст и Ким Кардашян сменили место жительства
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