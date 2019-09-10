Детские смешные фото: западные звезды начали новый челлендж в Сети

Закончились летние каникулы и школьная братия вернулась в классы. Это время, когда многие из детей боятся идти в школу. Причин много, но одна из них до сих пор не решена — это издевательства одних учеников над другими. Начиная с прозвищ и заканчивая физическим насилием и подростковыми насмешками в соцсетях.

И вроде бы тема стара, как мир. Все хотя бы раз испытывали такое давление. Однако, по данным экспертов HELLO, буллинг современных детей стал более изощренным. В ответ звезды шоу-бизнеса объединились в компанию поддержки школьников под хэштегом #Back2School. Питер Андре , Памела Андерсон и Уилл Паутер — это лишь некоторые из звезд, которые предложили свои советы детям. Актеры и певцы выложили в соцсети свои детские фото. Со снимков смотрят смешные, удаленно напоминающие нынешних звезд лица. Кто с нелепой прической, брекетами и оттопыренными ушами, кто в свитере с оленями. Да-да, селебрити пишут, что и над этим смеялись.

В этом и суть: показать, что внешность не имеет никакого отношения к тому, кем ты станешь в будущем. Советы просты: быть собой, поговорить об издевательствах, обратиться за помощью, идти к мечте. К компании уже присоединились спортсмены, работники экстренных служб и психологи. В Сети появилось много историй из детства. Как оказалось, над знаменитыми актерами и музыкантами подшучивали постоянно.