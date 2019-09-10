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Внучка Крутого спела песню Артура Пирожкова в честь дня рождения Реввы 

Композитор опубликовал видео, на котором Деми поет «Зацепила меня».

Внучка Крутого спела песню Артура Пирожкова в честь дня рождения Реввы 
Игорь Крутой/фото: globallookpress.com

Звезда шоу-бизнеса, актер, ведущий, бывший кавээнщик Александр Ревва отмечает 10 сентября 45-летие. Одним из первых артиста в соцсетях поздравил композитор Игорь Крутой.

«Санёчек, с Днём рождения!!! Будь на 100% во всём — и певцом, и юмористом, и актёром, и, самое главное, мужиком и замечательным другом!!!» — написал он в Instagram.

Искренние пожелания Игорь Яковлевич сопроводил милым видеороликом: его внучка Деми-Роуз поет песню «Зацепила ты меня» альтер-эго Реввы Артура Пирожкова. Пение девочка сопровождает отрепетированным танцем, а в конце низко кланяется. 

«Игорь Яковлевич!!! Спасибо большое за приятные слова и очень крутой подарок!!! Красавице Деми от Пирожкова привет!!!» — ответил на поздравления именинник.

Напомним, 25 августа в Сочи Александр Ревва выступил на юбилейном концерте маэстро в рамках фестиваля «Новая волна». Приглашение поучаствовать в шоу комедийный актер воспринял с большим воодушевлением и поблагодарил Крутого за такую возможность.

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Внучка Крутого спела песню Артура Пирожкова в честь дня рождения Реввы 
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