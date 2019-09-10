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Опрос «Комсомолки»: Бузова проиграла Урганту и Нагиеву

Читатели издания отметили тех, по кому соскучились за время летнего сезона отпусков.

Опрос «Комсомолки»: Бузова проиграла Урганту и Нагиеву
Ольга Бузова. Фото: Светлана Маковеева/КП

За прошедшее лето телезрители больше всего соскучились по Артему Шейнину, Владимиру Соловьеву и Ивану Урганту. Таковыми оказались результаты опроса, который газета «Комсомольская правда» провела среди своих читателей. 

Иван Ургант
Иван Ургант. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Авторы исследования поинтересовались, кого из звезд отечественного телевидения им более всего не хватало во время летнего сезона отпусков. В опросе приняли участие более 700 человек. На четвертом месте оказался Дмитрий Нагиев. Следующую за ним позицию занял Александр Гордон. В топ-10 также попали Борис Корчевников, Екатерина Андреева и Лариса Гузеева. 

А вот самые последние места заняли Елена Малышева и Роза Сябитова. Недалеко ушла и ведущая шоу «Дом-2» и «План Б» Ольга Бузова — за нее проголосовал лишь 1% опрошенных. 

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Тэги:

«Дом -2»Дмитрий НагиевИван УргантЛариса ГузееваОльга Бузоварейтингроссийское телевидение

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Опрос «Комсомолки»: Бузова проиграла Урганту и Нагиеву
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