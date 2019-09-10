Опрос «Комсомолки»: Бузова проиграла Урганту и Нагиеву

Читатели издания отметили тех, по кому соскучились за время летнего сезона отпусков.

За прошедшее лето телезрители больше всего соскучились по Артему Шейнину, Владимиру Соловьеву и Ивану Урганту. Таковыми оказались результаты опроса, который газета «Комсомольская правда» провела среди своих читателей.

Авторы исследования поинтересовались, кого из звезд отечественного телевидения им более всего не хватало во время летнего сезона отпусков. В опросе приняли участие более 700 человек. На четвертом месте оказался Дмитрий Нагиев. Следующую за ним позицию занял Александр Гордон. В топ-10 также попали Борис Корчевников, Екатерина Андреева и Лариса Гузеева.

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А вот самые последние места заняли Елена Малышева и Роза Сябитова. Недалеко ушла и ведущая шоу «Дом-2» и «План Б» Ольга Бузова — за нее проголосовал лишь 1% опрошенных.