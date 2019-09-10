ЗВЕЗДЫ

Киркоров назвал Артура Пирожкова секс-символом поколения

Певец поздравил своего коллегу Александра Ревву, которому 10 сентября исполнилось 45 лет.

Киркоров назвал Артура Пирожкова секс-символом поколения
Филипп Киркоров поздравил коллегу-певца с днем рождения. Фото: Komsomolskaya Pravda

10 сентября свой день рождения отмечает артист Comedy Club Александр Ревва. В этом году ему исполнилось 45 лет. Юмориста поздравляют не только коллеги по шоу, но и звезды первой величины. Среди них — король российской эстрады Филипп Киркоров.

«С днем рождения, о, секс-символ поколения! Классный! С невероятным чувством юмора и самоиронии!» — написал певец в Instagram, выложив совместное фото с именинником.

Артист пожелал коллеге счастья и не забыл о жене и дочках Реввы, которым тоже адресовал поздравление. Также Филипп обещал быть на праздничном вечере, посвященном Александру.

Напомним, Ревва в эстрадной тусовке свой человек, так как уже десять лет он поет на сцене под псевдонимом Артур Пирожков. В этом амплуа шоумен выступает в качество мачо и альфа-самца, способного покорить любую даму. Многие его песни стали народными хитами, например, «Чика», «Зацепила» и «Алкоголичка».

А вы уже поздравили Ревву в Instagram?

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Александр РевваАртур Пирожковдень рожденияпоздравлениеФилипп Киркоров

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Киркоров назвал Артура Пирожкова секс-символом поколения
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