Альбина Джанабаева раскрыла секрет своей привлекательности

Экс-жена Валерия Меладзе и солистка ВИА ГРА Альбина Джанабаева рассказала, как ухаживает за собой, чтобы оставаться в форме. Певица отметила, что ей достаточно часто задают вопрос о пластических операциях. В свою очередь, она всегда отвечает, что к хирургической помощи она не прибегала, а секрет ее привлекательного внешнего вида в другом – правильном образе жизни. «Я выработала свою систему питания, нашла вес, в котором мне комфортно», — объяснила знаменитость «Дням.ру».

больше по теме Джанабаева прекратила творческое сотрудничество с Константином Меладзе Певица поблагодарила продюсера за годы, проведенные вместе.

Кроме того, Джанабаева отметила, что является приверженцем природной красоты и старается ее активно поддерживать. Затронула артистка и тему детей. Альбина подчеркнула, что в школе, которую посещает ее старший сын Константин, особое внимание ей не уделяют, чему она рада. Для оптимизации учебного процесса преподаватели назначают индивидуальное время бесед с родителями. «Это очень гуманно и быстро, на мой взгляд», — резюмировала она.