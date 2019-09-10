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Альбина Джанабаева раскрыла секрет своей привлекательности

Бывшая супруга Валерия Меладзе отметила, что несмотря на слухи, не прибегала к помощи хирургов.

Альбина Джанабаева раскрыла секрет своей привлекательности
Фото: https://www.instagram.com/p/B1gtAXUh4GH/

Экс-жена Валерия Меладзе и солистка ВИА ГРА Альбина Джанабаева рассказала, как ухаживает за собой, чтобы оставаться в форме. Певица отметила, что ей достаточно часто задают вопрос о пластических операциях. В свою очередь, она всегда отвечает, что к хирургической помощи она не прибегала, а секрет ее привлекательного внешнего вида в другом – правильном образе жизни. «Я выработала свою систему питания, нашла вес, в котором мне комфортно», — объяснила знаменитость «Дням.ру».

Кроме того, Джанабаева отметила, что является приверженцем природной красоты и старается ее активно поддерживать. Затронула артистка и тему детей. Альбина подчеркнула, что в школе, которую посещает ее старший сын Константин, особое внимание ей не уделяют, чему она рада. Для оптимизации учебного процесса преподаватели назначают индивидуальное время бесед с родителями. «Это очень гуманно и быстро, на мой взгляд», — резюмировала она.

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Альбина ДжанабаеваВалерий Меладзепластикахирург

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Альбина Джанабаева раскрыла секрет своей привлекательности
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