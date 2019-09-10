Стал известен рацион принцессы Евгении

В топе заголовков о женской части королевской семьи всегда одни и те же лица: Кейт, Меган, Елизавета и Шарлотта. Обидно ли Евгении Йоркской, принцессе и внучке королевы? Скорее, нет. Она радуется спокойной жизни и собирает рецепты здоровой еды.

Королевская «пышечка» , сбросив вес, старается заниматься спортом, поддерживать форму и правильно питаться. Евгении не чужды разного рода «отклонения», в виде газировки и пачки чипсов раз в месяц. Однако, пристрастия в яствах скромной королевской внучки очень интересны. Утром она сама готовит яичницу с томатами. Обязательно на оливковом масле, с кубиками желтого перца и чесноком. Это уже небольшой нонсенс, ведь в королевской семье есть пункт о чесноке. Его не едят.

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В интервью для Harper’s Bazaar принцесса поделилась, что очень любит итальянскую кухню и часто ужинает в ресторане Bocca di Lupo, в центре Лондона. Как указывает Marieclaire, там собирается вся богема и подают любимое блюдо Евгении — пасту с мидиями и вялеными томатами. Блюда в этом заведении делают исключительно по семейным рецептам. И, конечно же, шеф-повар ресторана Джейкоб Кеннеди делится секретами приготовления с внучкой королевы. Кстати, в пасту тоже добавляется чеснок. Любимым напитком принцессы всегда был и остается зеленый чай.