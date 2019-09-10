ЗВЕЗДЫ

Стал известен рацион принцессы Евгении

Внучка королевы Елизаветы обожает итальянскую кухню и частенько сама готовит любимые блюда.

Стал известен рацион принцессы Евгении
Евгения Йоркская.ФОТО:royal.uk

В топе заголовков о женской части королевской семьи всегда одни и те же лица: Кейт, Меган, Елизавета и Шарлотта. Обидно ли Евгении Йоркской, принцессе и внучке королевы? Скорее, нет. Она радуется спокойной жизни и собирает рецепты здоровой еды.

Королевская «пышечка» , сбросив вес, старается заниматься спортом, поддерживать форму и правильно питаться. Евгении не чужды разного рода «отклонения», в виде газировки и пачки чипсов раз в месяц. Однако, пристрастия в яствах скромной королевской внучки очень интересны. Утром она сама готовит яичницу с томатами. Обязательно на оливковом масле, с кубиками желтого перца и чесноком. Это уже небольшой нонсенс, ведь в королевской семье есть пункт о чесноке. Его не едят.

В интервью для Harper’s Bazaar принцесса поделилась, что очень любит итальянскую кухню и часто ужинает в ресторане Bocca di Lupo, в центре Лондона. Как указывает Marieclaire, там собирается вся богема и подают любимое блюдо Евгении — пасту с мидиями и вялеными томатами. Блюда в этом заведении делают исключительно по семейным рецептам. И, конечно же, шеф-повар ресторана Джейкоб Кеннеди делится секретами приготовления с внучкой королевы. Кстати, в пасту тоже добавляется чеснок. Любимым напитком принцессы всегда был и остается зеленый чай.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьявнучка королевы ЕлизаветыЕвгения Йоркскаяпринцесса ЕвгенияСемейство Йорков

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Стал известен рацион принцессы Евгении
Интересно?
Поделись с друзьями: