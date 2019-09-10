ЗВЕЗДЫ

Сплошная романтика: Нинидзе поздравила Виторгана с 47-летием

Актриса опубликовала в Instagram редкое совместное фото с возлюбленным.

Сплошная романтика: Нинидзе поздравила Виторгана с 47-летием
Нино Нинидзе/фото: .instagram.com/ninosha13/

Поздравления с днем рождения принимает 10 сентября актер Максим Виторган. В Instagram именинник поблагодарил всех заранее за поздравления и попросил вместо подарков перечислить деньги в благотворительный фонд «Бюро добрых дел», попечителем которого он является. 

В комментариях к посту поздравлениями отметились многие друзья и поклонники актера, а вот пожеланий от его любимой Нино Нинидзе так и нет. Но актриса все таки не осталась в стороне — поздравление скромное и лаконичное было опубликовано в ее «сториз». 

 «Сегодня твой день», — подписала девушка редкое совместное с Максимом фото. 

Напомним, роман начался у пары летом 2019 года. В августе влюбленные вместе отдыхали в Греции. Оба актера не распространяются о новых отношениях и официально о своем романе не заявляли. Виторган недавно развелся с Ксенией Собчак, а Нинидзе была год замужем за актером Кириллом Плетневым. Весной супруги сообщили о разводе.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виторган и Нинидзедень рождениязвездный романМаксим ВиторганНино Нинидзепоздравление

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сплошная романтика: Нинидзе поздравила Виторгана с 47-летием
Интересно?
Поделись с друзьями: