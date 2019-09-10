Сплошная романтика: Нинидзе поздравила Виторгана с 47-летием

Поздравления с днем рождения принимает 10 сентября актер Максим Виторган. В Instagram именинник поблагодарил всех заранее за поздравления и попросил вместо подарков перечислить деньги в благотворительный фонд «Бюро добрых дел», попечителем которого он является.

В комментариях к посту поздравлениями отметились многие друзья и поклонники актера, а вот пожеланий от его любимой Нино Нинидзе так и нет. Но актриса все таки не осталась в стороне — поздравление скромное и лаконичное было опубликовано в ее «сториз».

«Сегодня твой день», — подписала девушка редкое совместное с Максимом фото.

Напомним, роман начался у пары летом 2019 года. В августе влюбленные вместе отдыхали в Греции. Оба актера не распространяются о новых отношениях и официально о своем романе не заявляли. Виторган недавно развелся с Ксенией Собчак, а Нинидзе была год замужем за актером Кириллом Плетневым. Весной супруги сообщили о разводе.