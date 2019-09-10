Ревва назвал жену «единственной недоступной» женщиной

Анжелика, покорившая сердце актера 12 лет назад, долго не желала связывать с ним свою жизнь.

Еще как будто совсем недавно Ревва говорил, что не женится раньше 40 лет. Только вот к своим 45 годам он состоит в браке уже как 12 лет. Сердце актера не устояло перед красоткой Анжеликой в одном из клубов Сочи.

Любопытно, что шоумен до сих пор называет ее самой желанной и недоступной женщиной в жизни. Ведь она не только не поддалась на его чары в день знакомства, но и сбежала от Реввы в другой город.

«Я увидел ее в клубе и начал пробираться к ней через толпу, а она мне так отстраненно: Мужчина, а вы кто?» — вспоминает артист. — Она пошла к выходу с подругами, а я за ней», передает WomanHit.

И хотя мимолетное знакомство случилось, девушка вскоре уехала к родителям в Краснодар. А после и вовсе сбежала на Кипр. Оказалось, что именно там она изучает гостиничный бизнес.

Ревва же после еще нескольких встреч отправился к родителям девушки «просить руку и сердце».

«Я, не выдержав разлуки, оборвал телефон. Позже познакомился с мамой Анжелики и достаточно быстро попросил руки», — добавил он.

Только вот со свадьбой пара затянула. А до ЗАГСа дошли, когда Анжелика узнала, что беременна.