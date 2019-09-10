ЗВЕЗДЫ

Отца Бритни Спирс лишили опекунства над певицей

О 37-летней звездной исполнительнице будет заботиться другой человек.

Отца Бритни Спирс лишили опекунства над певицей
Бритни Спирс. Фото: Kay Blake/Global Look Press via ZUMA Pres

Суд Лос-Анджелеса принял решение лишить отца певицы статуса официального опекуна. Об этом попросила команда юристов, которая занимается делами артистки. В нее входят адвокаты ее бывшего мужа Кевина Федерляйна и матери Линн. 

Бритни Спирс была помещена под опеку 10 лет назад, когда суд принял решение, что проблемы с психикой могут помешать ей управлять финансами и повлиять на ее физическое состояние. 

Бритни Спирс
Бритни Спирс. Фото: Nancy Kaszerman/ Global Look Press via ZUMA Press

Во время нового слушания по делу об опекунстве из зала суда были удалены все посторонние свидетели и журналисты, поскольку там могла прозвучать информация о лечении звезды и ее детях. 

Новым опекуном Бритни Спирс назначена Джоди Монтгомери, которая уже несколько лет помогает певице вести дела. По решению суда, она сможет ограждать артистку от посетителей, но при этом не будет препятствовать ее встречам с официальными юристами. Монтгомери также будет иметь возможность нанять охрану и людей для круглосуточного ухода за Бритни. И именно она теперь будет общаться с медиками по поводу состояния здоровья певицы и лекарств, которые ей необходимо принимать. 

СМИ сообщили, что решение о лишении опекунства принял сам отец артистки Джейми Спирс. Однако среди поклонников певицы ходят слухи, что на суд мог повлиять бывший супруг Бритни Кевин Федерлайн. Недавно он подал заявление в полицию и получил на руки ордер, запрещающий Джейми видеться с внуками. 

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Бритни СпирсДжейми Спирсзвезды шоу-бизнесаКевин Федерляйн

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Отца Бритни Спирс лишили опекунства над певицей
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