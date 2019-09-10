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Королевский эксперт раскрыл причины размолвки принца Гарри и Елизаветы II

Крис Шипс поделился деталями своей беседы с герцогом Сассекским.

Королевский эксперт раскрыл причины размолвки принца Гарри и Елизаветы II
Принц Гарри с Елизаветтой. ФОТО:Getty Images

По словам королевского эксперта Криса Шипа, речь идет о королевской роли, в которой непозволительно обсуждать открыто личные проблемы. У звезд шоу-бизнеса все на виду, а королевские особы — это другой мир.

Гарри же открыто говорит о вещах, которые ему небезразличны, в том числе и о своем психическом здоровье. Это его личная позиция: полная открытость человека у власти.

Принц признался, что был очень близок к полному распаду и депрессии, и обращался за психологической помощью. Мистер Шип напомнил, что герцог Сассекский серьезно обсуждал разницу между его ролью в королевской семье и ролью его бабушки. Говоря с Yahoo The Royal Box, Крис продолжил: «Я помню, как обсуждал это с Гарри. Я сказал: «Погоди, члены королевской семьи не должны открываться, мы не должны знать, что ты думаешь!»

На что принц ответил: «Послушайте, вот именно так я буду выполнять свои обязанности. У моей бабушки был свой способ служения народу. Мой способ — сказать людям, что я реально, такой, как они. Поэтому и был вынужден искать помощи у профессионалов. И, если это поощрит людей пойти к врачу и хотя бы заговорить об этом, мой долг королевского принца будет выполнен».

По словам Express, оба принца постепенно меняют  устав династии. Они сами выбирают себе роли. Время идет вперед. Классическая норма поведения бабушки им уже не близка.

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Королевский эксперт раскрыл причины размолвки принца Гарри и Елизаветы II
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