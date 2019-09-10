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«Я не планировала детей»: Кристина Агилера сделала откровенное признание

Певица рассказала, как рождение сына и дочери повлияло на ее карьеру.

«Я не планировала детей»: Кристина Агилера сделала откровенное признание
Кристина Агилера. Фото: Bruce Cotler/Global Look Press via ZUMA Press

Артистка призналась журналистам, что дети серьезно изменили ее карьерные планы. «Когда у тебя появляется ребенок, смещается фокус», — объяснила Агилера. Артистка добавила, что артисты живут «в море жуткого нарциссизма». Когда же у нее появились дети, в жизни появились вещи важнее, чем она сама. 

По словам обладательницы «Грэмми», она очень ждала материнства. Как отметила артистка, ее 11-летний сын Макс от бывшего мужа, продюсера Джордана Брэтмана, и 5-летняя дочь Саммер Рейн от нынешнего партнера Мэттью Ратлера изменили ее жизнь. 

Кристина Агилера
Кристина Агилера. Фото: MJT/AdMedia

«Я сама в душе большой ребенок. И они дают мне возможность играть и прививать им воображение, — пояснила певица и добавила: — Это смешно, но я не планировала заводить детей! Я очень спонтанна в этих вопросах. Вселенная решает, когда чему случиться».

Кристина Агилера также отметила, что именно дети помогли ей принять решение на время прекратить гастроли. По словам артистки, это создало для ее детей более стабильную жизнь со своей рутиной. 

При этом звезда призналась, что в душе ей не хватало концертов. В какой-то момент она приняла решение сконцентрироваться на работе. «На все, что я делаю, оказывают влияние мои дети. Но в то же время я должна быть уверена, что не теряю себя», — заявила Агилера. Она подчеркнула, что своей карьерой хочет продемонстрировать детям, что нужно следовать за своим сердцем и не потерять себя, когда в жизни происходят изменения. 

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«Я не планировала детей»: Кристина Агилера сделала откровенное признание
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