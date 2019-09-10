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Гуф извинился перед поклонниками за скандальный клип

Речь о ролике «Москва». Рэпер признался, что «вписался в эту работу на полном энтузиазме».

Гуф извинился перед поклонниками за скандальный клип
Фото: https://www.instagram.com/p/BzDNuh-H8ji/

Рэпер Гуф, ставший участником скандала вокруг его персоны после публикации клипа «Москва», извинился перед своими поклонниками в соцсети. Он подчеркнул, что остался «шокирован» большим количеством негатива в свою сторону после выхода работы. Гуф признался, что не следит за политической ситуацией в стране и не знал, что на днях состоялись выборы в городские органы власти. «Я вписался во все это на голом энтузиазме. Мне сказали, что надо поздравить город с днем рождения. Я повелся», — откровенничает исполнитель.

Примечательно, что свой взгляд на сформировавшуюся ситуацию артист сопровождал отборным матом, чем отпугнул многих. Некоторые подписчики отметили, что не верят в такое раскаяние исполнителей. Другая группа людей отметила, что «плохая репутация – тоже репутация, зато вновь приобрел популярность». Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Долматова – они отметили, что не увидели в содеянном ничего страшного.

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Гуф извинился перед поклонниками за скандальный клип
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