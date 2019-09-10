Жизнь модели: Юлия Рыбакова сделала сразу две пластические операции

Модель Юлия Рыбакова решилась сразу на две пластические операции. 30-летняя звезда на своей странице в Instagram заявила, что у нее очень мало времени, поэтому все пришлось сделать в один день.

30-летняя Рыбакова, которая прославилась как модель plus-size, объяснила подписчикам свое решение. По ее словам, большая грудь приносит много неудобств и у нее даже родился комплекс по этому поводу. При этом Юлия отметила: она понимает, что именно пышные формы принесли ей известность.

В настоящий момент модель уже поправляется дома после операции. Она призналась, что испытывает трудности с тем, что ей приходится спать на спине, а вот дышать через рот девушка уже научилась. Рыбакова заявила, что в скором времени покажет свой обновленный нос.

Не все подписчики звезды одобрили ее решение сделать операцию. Многие заметили, что никаких недостатков у нее нет. А мужчины даже высказали сожаление по поводу операции на груди.