Нелепая травма: Овечкин разбил нос, катаясь на велосипеде

Александр Овечкин, который играет за команду «Вашингтон Кэпиталз», удивил журналистов и поклонников своей стойкостью. Когда он после тренировки вышел к репортерам, те заметили на его носу большую ссадину. На вопрос о том, что случилось, спортсмен заявил, что травму получил во время велосипедной прогулки в окрестностях своего дома.

В тот же день журналисты обсуждали другую травму Овечкина. Во время тренировки он неожиданно покинул поле и ушел в раздевалку, стараясь не наступать на левую ногу. При этом ему помогали идти трое коллег по команде. Один из корреспондентов, наблюдавших за спортсменами, сообщил, что Ови «кричал от боли».

Тем не менее, уже вскоре пресс-служба команды сообщила, что повреждение не опасное, и хоккеиста уже осматривают врачи. А вскоре и сам Овечкин вернулся на лед и продолжил тренировку.