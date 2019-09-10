ЗВЕЗДЫ

Нелепая травма: Овечкин разбил нос, катаясь на велосипеде

Это уже второе повреждение хоккеиста за последние дни.

Нелепая травма: Овечкин разбил нос, катаясь на велосипеде
Александр Овечкин. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Александр Овечкин, который играет за команду «Вашингтон Кэпиталз», удивил журналистов и поклонников своей стойкостью. Когда он после тренировки вышел к репортерам, те заметили на его носу большую ссадину. На вопрос о том, что случилось, спортсмен заявил, что травму получил во время велосипедной прогулки в окрестностях своего дома. 

Александр Овечкин
Александр Овечкин. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

В тот же день журналисты обсуждали другую травму Овечкина. Во время тренировки он неожиданно покинул поле и ушел в раздевалку, стараясь не наступать на левую ногу. При этом ему помогали идти трое коллег по команде. Один из корреспондентов, наблюдавших за спортсменами, сообщил, что Ови «кричал от боли».

Тем не менее, уже вскоре пресс-служба команды сообщила, что повреждение не опасное, и хоккеиста уже осматривают врачи. А вскоре и сам Овечкин вернулся на лед и продолжил тренировку.   

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Овечкинспорттравма звездыхоккеистхоккей

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нелепая травма: Овечкин разбил нос, катаясь на велосипеде
Интересно?
Поделись с друзьями: