Семейная гармония: Ксения Бородина вывела свекровь в театр

Поклонники порадовались тому, насколько у ведущей «Дома-2» хорошие отношения с мамой Курбана Омарова.

Женской мудрости и выдержки Ксении Бородиной можно позавидовать. Она удивительным образом находит баланс между работой и семьей. Ведет телешоу, строит бизнес, а дома воспитывает двух дочерей.

Но, как оказалось, в загруженном и без того графике Ксении есть место и для свекрови. На днях теледива в очередной рах доказала, что близка с мамой мужа.

«А у нас со свекровью культурная программа. Идём на «Митину любовь» в Гоголь центр. Кто смотрел делитесь впечатлениями и посоветуйте что посмотреть в новом сезоне», — подписала снимок с родственницей Бородина.

Напомним, ранее звезда экрана также отвечала на вопросы подписчиков про отношения со свекровью. Ксения еще тогда заметила, что у них в семье проблемы во взаимоотношениях не возникают.

Но в случае, если такие случились бы, то Бородина уверена, что супруг должен быть на стороне жены.

«Если ваш муж всегда на стороне мамы и не дает отпор в таком вопросе, то вы не семья. Семья — он с мамой! И все!», — заметила теледива.