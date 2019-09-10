Престижное соседство: продается дом рядом с коттеджем Меган и Гарри

Террасный дом на краю парка Виндзор-Грейт находится всего в 600 метрах от обиталища королевской четы. В особняке всего по четыре: четыре этажа, четыре спальни и столько же ванных комнат. Все это великолепие, включая близость к британской королевской семье, оценили в 2,95 миллиона фунтов стерлингов (238 миллионов рублей).

Агенты уверяют, что из окон последнего этажа виден коттедж Фрогмор-дом, в который Меган и Гарри переехали в начале этого года. Расхваливают террасу с видом на Виндзорский замок, стильную кухню с гранитной поверхностью, деревянные потолочные балки и декоративные карнизы. В объявлении сказано, что дом прекрасно отремонтирован и отреставрирован с особым вниманием к деталям. Предложение прекрасной недвижимости сопровождается репликами о воздухе, который счастливый обладатель нового дома будет делить вместе с Сассексами. Королевское соседство значительно увеличивает стоимость недвижимости в этом районе. Но, как говорит источник, потенциальные покупатели все же есть.

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Напомним, что ремонт в коттедже Меган и Гарри обошелся казне Британии в 2,5 миллиона фунтов стерлингов (более 200 миллионов рублей). Что опять подвергло пару критике. По данным Еxpress, расхваливая приятное соседство с королевской семьей, агенты недвижимости немного лукавят. Единственная прелесть от такой близости — это прекрасный особняк и общий воздух. Дворцовые чиновники тщательно потрудились над сводом правил для соседей. Им нельзя разговаривать с Меган и Гарри, а вот приветствовать пару можно. Но только после того, как они это сделали первыми. Гладить собак Сассексов тоже запрещено. Почтовый ящик молодой королевской семьи тщательно охраняется: никаких писем и других предметов.

Впрочем, есть вероятность, что когда особняк найдет своего хозяина, герцог и герцогиня Сассекские переедут в США. И уже их соседями станут Ким Кардашян и Леонардо Ди Каприо. На них королевские соседские запреты распространяться точно не будут.