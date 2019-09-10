Беременная Костенко взялась за свое образование

Кажется, в этом году «вице-мисс Россия» решила осуществить все свои желания. Она вот-вот подарит футболисту второго ребенка и всерьез взялась за свое образование.

Настя много раз говорила, что мечтает выучиться на телеведущую. Что же, мечта сбылась! Костенко поделилась фото с лекции в Высшей школе Останкино.

Конечно же, будущая мамочка и побаловать себя не забывает. И выложила фото со сладким молочным шейком, с которым пришла на занятия. А в перерывах между лекциями съела еще и большой кусок яблочного пирога. Поклонникам осталось лишь подивиться, как же Насте удается сохранить фигуру при такой любви к сладкому. Но, вероятно, не обманывала девушка, говоря, что секрет в хорошей генетике.

Напомним, о второй беременности спутницы футболиста стало известно на прошлой неделе. Модель призналась, что ее мучает жуткий токсикоз, однако психологически намного легче, чем во время первой беременности. Ведь она уже знает свой организм и совсем не переживает.