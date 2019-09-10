Подруга Долиной рассказала, как та отмечает дни рождения

Одна из самых знаменитых вокалисток нашей страны празднует день рождения. Трехкратную обладательницу премии «Овация» уже начали поздравлять коллеги и близкие друзья.

Лучшая подруга артистки, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, чем займется сама именинница.

«Я не люблю отправлять цветы близким людям, а предпочитаю поздравлять друзей лично, — рассказала Журова в интервью Teleprogramma.pro. — Последние два года мы отмечали дни рождения вместе, так что вполне возможно, что встретимся и в этот раз».

Подруга отметила, что всегда очень рада, когда слышит голос Долиной по радио или телевидению.

«Хочется, чтобы ее популярность постоянно росла. Чтобы у нее хватило сил и чтобы все у нее было хорошо. Желаю Ларисе долгой творческой карьеры!» — добавила спортсменка.

Напомним, утром одним из первых Ларису поздравил шоумен Максим Галкин.