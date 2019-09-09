Тина Тернер заявила, что так и не простила умершего мужа Айка

А ведь пара рассталась с ним еще в 1976 году.

Певица Тина Тернер призналась, что не сможет простить своего бывшего мужа и коллегу Айка Тернера за домашнее насилие. Она не смогла сделать это даже после его смерти — он скончался в 2007 году.

«Не знаю, смогла бы я простить Айка за все, что он мне причинил. Но Айк мертв. Так что нам не стоит за него переживать», — заявила 79-летняя исполнительница.

Певица добавила, что она никогда не рассказывала обо всем, что ее бывший супруг позволял себе. При этом она уверена, что у нее больше «нет необходимости казаться сильной личностью».

«У меня была ужасная жизнь. Я продолжала идти вперед. Ты просто идешь вперед и надеешься, что что-то придет…» — сказала Тернер. Она добавила, что концертная деятельность ее утомила: «Я устала петь и делать всех счастливыми. Это все, что я делала в жизни».

Тина Тернер не выступает с 2009 года. В 2013 году она вышла замуж за немца Эрвина Баха, пара живет в Швейцарии.