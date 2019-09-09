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Дженнифер Лопес разыграла приз в честь 100 млн подписчиков в Instagram

Подарок певицы и актрисы благодарным поклонникам не назовешь щедрым.

Дженнифер Лопес разыграла приз в честь 100 млн подписчиков в Instagram
Дженнифер Лопес. Фото: Hubert Boesl

Звезда Голливуда Дженнифер Лопес набрала на своей странице в Instagram 100 миллионов подписчиков. Специально ради этого события она опубликовала пост. 

«100 миллионов подсписчиков?!?! Вау!!!! Мне неловко, и я благодарна за ваши непрекращающуюся любовь и поддержку», — написала Лопес на своей странице.  Однако певица и актриса не ограничилась обычными словами благодарности. Чтобы отметить внушительную цифру, она решила разыграть среди поклонников приз. 

Джей Ло объявила, что один из подписчиков получит билет на два лица на премьеру фильма «Стриптизерши» в Торонто, где она сыграла одну из главных ролей. Она поделилась с поклонниками своим номером телефона для того, чтобы они отправили ей свои номера для участия в розыгрыше. Спустя несколько часов Лопес отредактировала свой пост, объявив, что победитель определен.

Лопес также разместила видео, в котором призналась, что занималась спортом, когда увидела, что число ее подписчиков перевалило за 100 миллионов. «Я так рада, так люблю вас, ребята. Ваша поддержка значит для меня все, ваша любовь значит для меня все», — поделилась артистка.

На премьере фильма Джей Ло встретилась с победительницей розыгрыша и опубликовала фото вместе с ней и ее подругой. «Я бы хотела пригласить все 100 миллионов на премьеру “Стриптизерш”», — написала она. 

Отметим, что никто из российских звезд даже приблизительно не может похвастаться подобной цифрой фолловеров.

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«Стриптизерши»Дженнифер Лопесфильм

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Дженнифер Лопес разыграла приз в честь 100 млн подписчиков в Instagram
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