Джоли посетовала, что не может пойти со старшими детьми в ночной клуб

Актриса отчетливо понимает, каково это — быть подростком. По ее словам, она не хочет совершать ошибок своих родителей, а также не желает, чтобы ее взрослеющие дети «брали от жизни все», как это делала она.

Теперь, когда в подростковом возрасте находятся сразу четверо ее детей, она все чаще вспоминает молодые годы. Джоли с улыбкой рассказывает, что когда она видит, как старшие дети собираются в ночной клуб, она очень удивляется, почему ей нельзя пойти с ними. Дети выросли и в этот «забавный момент», как говорит актриса, она заново открывает себя. Ей все также хочется быть нежной и милой, прижимать ребятню к себе, а они уже такие самостоятельные, и маме вовремя это нужно понять.

При этом, как рассказывает ENEWS, вся большая семья ДжолиПиттов с нежностью поздравляет ее с Днем матери. Дети готовят для звездной мамы завтрак и собирают цветы, относясь к Анжелине, как настоящей леди. Знаменитые молодые люди уже достаточно взрослые, чтобы готовить еду маме по особому случаю. Самое главное, что может дать мама подростку — это доброта.

«Доброта к другим и к самим себе. Важно быть смиренным — знать грани своей свободы, и то, чем ты наделен, и быть уверенным, что ты — это только ты! Надо помнить свое место — мы все люди и очень несовершенны. Мы всего лишь крошечные частички в большом мире!»