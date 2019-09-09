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8-летняя дочь Пинк обзавелась стрижкой, как у мамы

Фото в Сеть выложил муж певицы.

8-летняя дочь Пинк обзавелась стрижкой, как у мамы
Пинк. Фото: Angel Marchini/Global Look Press via ZUMA Press

8-летняя дочь Пинк теперь еще больше похожа на свою знаменитую мать. У девочки выбриты волосы на висках, а лоб украшает челка точь-в-точь как у певицы. 

Фото «обновленной» Уиллоу выложил в Сеть ее отец, муж Пинк мотогонщик Кери Харт. «Люблю свою дочь-панка. Помните все, поднимайте свой собственный флаг. Лучше быть самим собой. Обретите и полюбите это. А если у кого-то есть с этим проблемы, скажите им (вежливо), чтобы шли дальше». 

Кери Харт также обратился на странице и к самой дочери. «Не могу дождаться, чтобы увидеть, какой женщиной ты вырастешь. У меня есть чувство, что ты будешь сильной, жесткой, дружелюбной и заботливой. Я так горжусь тобой, Уиллоу». 

Уиллоу унаследовала не только внешность своей знаменитой матери, но и ее талант. В прошлом году они вместе записали песню и сняли на нее видео. 

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Певицапевица ПинкПинк и Кери Хартстрижка

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8-летняя дочь Пинк обзавелась стрижкой, как у мамы
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