ЗВЕЗДЫ

Кидман и Миноуг впервые за много лет сделали совместное фото

Поклонники уже назвали этот снимок "историческим". Ведь он положил конец слухам о якобы имевшей место вражде между австралийками.

Кидман и Миноуг впервые за много лет сделали совместное фото
Николь Кидман. Фото: Maurizio D'Avanzo/Global Look Press via ZUMA Press

Николь Кидман и Кайли Миноуг впервые появились на одной фотографии за долгую карьеру. Этот снимок положил конец слухам о том, что они — якобы один и тот же человек. 

Конспирологическая теория родилась несколько лет назад. Поклонники заметили, что обеих звезд многое связывает, однако они никогда не появляются в кадре вместе. 

Кайли Миноуг
Кайли Миноуг. Фото: Stephen Lock/Global Look Press via ZUMA Press

Обе артистки родом из Австралии. Обе — примерно одного возраста. Они даже были заняты в одном и том же проекте — картине «Мулен Руж». И, разумеется, не раз одновременно появлялись на различных мероприятиях. Однако за 30 лет творческой деятельности женщины ни разу не сфотографировались вместе. Постепенно родились слухи, будто Николь Кидман и Кайли Миноуг — один и тот же человек, имеющий два амплуа. 

Однако на прошедшей недавно церемонии награждения журнала GQ обе женщины, наконец, вместе попали в объектив фотографа. Это событие вызвало восторг фанатов, которые начали бурное обсуждение. 

Кто-то из поклонников написал следующий комментарий: «Это фото должно к 2020 году быть на всех австралийских купюрах». Другой пользователь ответил: «Я каждый месяц гуглил сочетание “николь кидман + кайли миноуг”, и вчера впервые увидел их вместе. PS: это фото вылечило меня от отравления». 

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Кайли МиноугНиколь Кидманпремия GQфото

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Кидман и Миноуг впервые за много лет сделали совместное фото
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