ЗВЕЗДЫ

«Моя балериночка»: Навка запечатлела подросшую дочку у станка

Пятилетняя Надежда занимается не только фигурным катанием, но и балетом.

«Моя балериночка»: Навка запечатлела подросшую дочку у станка
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Татьяна Навка давно завершила свою карьеру в спорте. Однако олимпийская чемпионка продолжает выступать на льду, создает ледовые шоу и обучает младшую дочку Надежду уверенно кататься на коньках. К слову, девочка уже уже добилась успеха в этом виде спорта. Она выступала на соревнованиях и одержала победу в этом году. Но в свои пять лет малышка также интересуется балетом.

Впервые Навка отвела на занятия классическим танцем наследницу в апреле этого года. Она отдала ее в частную балетную школу. После каникул на днях девочка возобновила занятия. В соцсети Татьяна опубликовала трогательный снимок. В кадре Надежда в специальном костюме стоит у станка и тянет стопу. И выглядит очень сосредоточенной.

«Моя балериночка! Выбор в любом случае исходит из способностей и предпочтений. Балет — прекрасное искусство, которое завораживает и остается в жизни, осанке, грации и выносливости каждой девочки, которая им занимается!» — рассказала спортсменка.

Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что дочка фигуристки унаследовала от нее не только красоту, но и выносливость. «Какая прелесть!», «Как Татьяна Анатольевна скажет „и ножку тянет, и спинку держит“», «Какая Наденька уже большая! Лапонька мамина! У нее уже шикарная осанка!», «Молодец! Такая кнопочка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что старшая дочь Навки Саша Жулина тоже раньше занималась спортом. Она играла в большой теннис, но в 15 лет получила травму и ей пришлось прекратить тренировки. «Спорт закаляет характер, вырабатывает силу воли и учит людей преодолевать сложности, ставить цели и добиваться результата», — отмечала в интервью для Teleprogramma.pro Татьяна. Сейчас ее старшая дочка успешно учится в МГИМО.

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Звездные детиНадежда ПесковаТатьяна Навка

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«Моя балериночка»: Навка запечатлела подросшую дочку у станка
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