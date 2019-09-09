Разумовская продемонстрировала стройную фигуру спустя месяц после родов

Карина Разумовская впервые стала мамой лишь месяц назад, но в форму молодой маме удалось прийти очень быстро. Актриса много гуляет с маленьким сыном, а недавно она поделилась в Instagram снимком с одной из таких прогулок.

На фото Разумовская позирует в парке: короткие шорты и светлая рубашка подчеркнули ее стройную фигуру. Артистка призналась, что из-за забот о малыше в последнее время не может выспаться.

«Молодая мать, как и киношник, может спать везде и в любом положении», – подписала фото звезда «Мажора».

Подписчики Карины оставили на ее страничке десятки комплиментов. «Прекрасно выглядите», «И кто сказал, что вы рожали?», «Кариш, похорошела, посвежела, можно школьниц играть снова», – восхитились комментаторы.

Как и другие подробности своей личной жизни, беременность Разумовская очень тщательно скрывала от поклонников, публикуя в соцсети или архивные кадры, или лицо крупным планом. Но когда ребенок появился на свет, в блоге актрисы начали появляться ее «беременные» фотографии.