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Разумовская продемонстрировала стройную фигуру спустя месяц после родов

Звезда сериала «Мажоры» опубликовала в соцсети снимок с прогулки.

Разумовская продемонстрировала стройную фигуру спустя месяц после родов
Карина Разумовская. Фото: globallookpress

Карина Разумовская впервые стала мамой лишь месяц назад, но в форму молодой маме удалось прийти очень быстро. Актриса много гуляет с маленьким сыном, а недавно она поделилась в Instagram снимком с одной из таких прогулок.

На фото Разумовская позирует в парке: короткие шорты и светлая рубашка подчеркнули ее стройную фигуру. Артистка призналась, что из-за забот о малыше в последнее время не может выспаться.

«Молодая мать, как и киношник, может спать везде и в любом положении», – подписала фото звезда «Мажора».

Подписчики Карины оставили на ее страничке десятки комплиментов. «Прекрасно выглядите», «И кто сказал, что вы рожали?», «Кариш, похорошела, посвежела, можно школьниц играть снова», – восхитились комментаторы.

Фото: Instagram@karina_razum

Как и другие подробности своей личной жизни, беременность Разумовская очень тщательно скрывала от поклонников, публикуя в соцсети или архивные кадры, или лицо крупным планом. Но когда ребенок появился на свет, в блоге актрисы начали появляться ее «беременные» фотографии.

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Тэги:

InstagramАктрисабеременность и родыКарина Разумовская

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Разумовская продемонстрировала стройную фигуру спустя месяц после родов
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