Клявер поздравил поклонников с Днем красоты фотографией в плавках

По мнению певца-культуриста, он и есть красота.

9 сентября отмечается Международный день красоты. И многие звезды отечественного шоу-бизнеса поспешили поздравить поклонников с этим днем. Певец Денис Клявер (экс-«Чай вдвоем») тоже не смог остаться в стороне и сделал соответствующий пост в Instagram, а в качестве объекта красоты презентовал себя любимого, загорающего в лодке.

«Потому что нельзя быть на свете красивым таким», — написал артист, поставив хештэг про нарциссизм.

Напомним, кроме того, что Клявер 18 лет пел в одной из самых популярных групп, он еще и культурист, занимается акробатикой, горными лыжами. 44-летний артист находится в прекрасной физической форме и пользуется вниманием у женщин. Хотя стоит отметить, что певец женат, воспитывает двоих сыновей и падчерицу.

К слову, этим летом Денис выразил желание пойти по стопам отца Ильи Олейникова и стать актером.

А кого вы считаете эталоном красоты?