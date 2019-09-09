Водонаева призналась, что сильнее всех любила первого мужа

Светская львица известна яркими романами. В списке тех, кому Водонаева разбила сердце, питерский тусовщик Слава Пантеров, гонщик Артем Маркелов, татуировщик Антон Коротков… И, наконец, последний и, к слову, официальный муж — Алексей Косинус.

Однако сама Алена заявила на днях, что лишь первого мужа, бизнесмена Алексея Маклакова, любила по-настоящему. Ему же теледива подарила сына Богдана.

«Ради кого из своих мужчин вы были готовы на все?» — как-то поинтересовались поклонники, на что Алена ответила: «Только ради первого мужа».

Надо сказать, что в последнее время телеведущая стала вспоминать о нем чересчур часто. Например, недавно, демонстрируя туфельки из своей гардеробной, звезда похвасталась эксклюзивной парой, добавив, что «ее заказал первый супруг в Париже», чтобы удивить ее.

Напомним, в браке с Малакеевым теледива прожила четыре года. Первым на развод подал Алексей, заподозрив Алену в неверности.