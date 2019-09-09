Лопырева отправилась в испанскую детокс-клинику ради похудения

Виктория Лопырева в феврале этого года стала мамой. Она родила первенца — сына Марка Лео. Девушка сразу начала ходить в спортзал, чтобы привести себя в форму. На снимках, которые делали папарацци в Майами, было видно, что после беременности у модели появился лишний вес. Однако ей удалось быстро вернуться в форму. Все лето она дразнила поклонников снимками в купальнике, на которых хвасталась идеальным телом.

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Однако Виктория, по всей видимости, считает, что нет предела совершенству. Недавно она отдохнула на Ибице, где побывала в гостях у друзей. Целую неделю она питалась правильно. Это так понравилось модели, что она решила продолжить вести правильный образ жизни. Для этого она посетила детокс-клинику в Испании, которую создали ее знакомые. В соцсети Лопырева показала роскошный номер, в котором она остановилась. В нем есть большая кровать, гостиная и обеденный стол.

С утра девушка отправилась плавать в бассейне, а потом позавтракала мисо-супом и морковно-яблочным соком. Также ей принесли маленький бургер с хумусом и огурцом, кашу с натуральным какао, яблочный маффин. Все блюда были приготовлены без сахара и глютена. Также Виктория отметила, что весь ее день расписан поминутно. После трапезы молодая мама отправилась на тренировку. Также ей предстоит сходить на массаж, сделать детокс-процедуры и иглоукалывание.

Подробностями своего пребывания в клинике модель пообещала делиться в соцсети. Пока же она опубликовала снимок, на котором запечатлена на яхте в топе и шортах. Лопырева поблагодарила друзей, у которых провела время на вилле на Ибице.

А вам доводилось бывать в детокс-клинике?