Собчак использовала фотошоп, чтобы скрыть беременность на снимке

Светскую львицу и журналистку подозревают в том, что она скрывает вторую беременность.

В виду интереса общественности к животу телеведущей Ксении Собчак сайт Teleprogramma.pro попросил опытного фотографа Константина Лапшова прокомментировать, насколько можно доверять свежему фото скандальной светской львицы. Журналистка уверяет, что она не беременна, но ранее Ксения не раз шла на различные уловки, чтобы скрывать подробности своей личной жизни. Сейчас она тоже вполне может «убирать» живот с фотографий, благо, современные технологии позволяют проворачивать и не такие фокусы со снимками.

«Есть ощущение, что деформировали картинку», — сказал фотограф, разглядывая снимок.

Напомним, многие пользователи Интернета, следящие за жизнью Ксении Собчак, считают, что она беременна от своего жениха Константина Богомолова. Одним из поводов к подозрениям стали свободные платья, которые в последнее время надевает известная журналистка. Кстати, свою первую беременность (от актера Максима Виторгана) женщина тоже долго скрывала свое положение.

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А вы разглядели на этом фото следы коррекции?