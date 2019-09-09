Сильвестр Сталлоне прогулялся с красавицей-дочерью по Лондону

Девушка так потрясла поклонников знаменитого отца, что получила десятки предложений руки и сердца.

Имя Сильвестра Сталлоне известно каждому. Знаменитый голливудский актер не только играет крутых ребят в кино, но и является отличным отцом: заботливым и внимательным.

Недавно «Рэмбо» прогулялся по улицам Лондона со свой дочерью. Он отец троих красавиц, но своим подписчикам показал только старшую Софи.

Именно она составила ему компанию во время променада по улицам Туманного Альбиона.

больше по теме Сильвестр Сталлоне навсегда попрощался с ролью боксера Рокки Бальбоа Популярный американский актер заявил, что для него была высшая привилегия играть в кино этот персонаж.

«В Лондоне со своей дочерью Софией Сталлоне… Готовы вернуться и приступить к промо-акции «Рэмбо», — подписал Сталоне снимок, размещенный в Instagram.

Многочисленные поклонники Слая не могли пропустить такой снимок и отметили красоту девушки. Пользователи отметили, что наследница актера — настоящая красотка и выглядит шикарно, сообщает сайт Радио «КП».

Многие пошли дальше и не ограничились комментариями. Мужчины решили попытать счастья и сделать девушке предложение.

«Могу ли я стать вашим зятем?» — поинтересовался один из них.

Но вопрос так и остался незамеченным. Сильвестр Сталлоне предпочел проигнорировать смельчака, пишет Dni.ru.