ЗВЕЗДЫ

Сильвестр Сталлоне прогулялся с красавицей-дочерью по Лондону

Девушка так потрясла поклонников знаменитого отца, что получила десятки предложений руки и сердца.

Сильвестр Сталлоне прогулялся с красавицей-дочерью по Лондону
Сильвестр Сталлоне прогулялся с дочкой Софи ФОТО: https://www.instagram.com/officialslystallone/

Имя Сильвестра Сталлоне известно каждому. Знаменитый голливудский актер не только играет крутых ребят в кино, но и является отличным отцом: заботливым и внимательным.

Недавно «Рэмбо» прогулялся по улицам Лондона со свой дочерью. Он отец троих красавиц, но своим подписчикам показал только старшую Софи.

Именно она составила ему компанию во время променада по улицам Туманного Альбиона.

«В Лондоне со своей дочерью Софией Сталлоне… Готовы вернуться и приступить к промо-акции «Рэмбо», — подписал Сталоне снимок, размещенный в Instagram.

Многочисленные поклонники Слая не могли пропустить такой снимок и отметили красоту девушки. Пользователи отметили, что наследница актера — настоящая красотка и выглядит шикарно, сообщает сайт Радио «КП».

Многие пошли дальше и не ограничились комментариями. Мужчины решили попытать счастья и сделать девушке предложение.

«Могу ли я стать вашим зятем?» — поинтересовался один из них.

Но вопрос так и остался незамеченным. Сильвестр Сталлоне предпочел проигнорировать смельчака, пишет Dni.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сильвестр Сталлоне

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сильвестр Сталлоне прогулялся с красавицей-дочерью по Лондону
Интересно?
Поделись с друзьями: