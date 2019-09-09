Марио Касас обзавелся собственным парком, где бегает по утрам

В программе «Пятница с Региной» испанский актер признался, что имеет большие владения на родине.

Марио Касас стал кумиром едва ли не всех девушек мира после выхода на экраны фильма «Три метра над уровнем неба». На днях же испанский красавец побывал в Москве и стал гостем программы Тодоренко «Пятница с Региной».

Актер рассказал, что устал от шумных вечеринок и тусовок. И большую часть времени проводит, отдыхая в собственном доме, который купил некоторое время назад.

«У меня большой дом со своей территорией, есть свой парк. И каждое утро я там бегаю», — признался Касас.

Также актер рассказал, что если есть свободное время, то может посидеть в баре с друзьями. Но не более того, так как уже пресытился «танцами до утра».

А вот мировой знаменитостью Марио себя вовсе не чувствует. И в родной Испании с ним запросто может заговорить продавец в магазине или прохожий в парке, так как испанцы по своему характеру открытые и доброжелательные.