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Марио Касас обзавелся собственным парком, где бегает по утрам

В программе «Пятница с Региной» испанский актер признался, что имеет большие владения на родине.

Марио Касас обзавелся собственным парком, где бегает по утрам
https://www.instagram.com/mario_houses/

Марио Касас стал кумиром едва ли не всех девушек мира после выхода на экраны фильма «Три метра над уровнем неба». На днях же испанский красавец побывал в Москве и стал гостем программы Тодоренко «Пятница с Региной».

Актер рассказал, что устал от шумных вечеринок и тусовок. И большую часть времени проводит, отдыхая в собственном доме, который купил некоторое время назад.

«У меня большой дом со своей территорией, есть свой парк. И каждое утро я там бегаю», — признался Касас.

Также актер рассказал, что если есть свободное время, то может посидеть в баре с друзьями. Но не более того, так как уже пресытился «танцами до утра».

А вот мировой знаменитостью Марио себя вовсе не чувствует. И в родной Испании с ним запросто может заговорить продавец в магазине или прохожий в парке, так как испанцы по своему характеру открытые и доброжелательные.

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«Пятница с Региной»Марио КасасРегина Тодоренко

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Марио Касас обзавелся собственным парком, где бегает по утрам
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