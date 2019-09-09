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Юлия Барановская назвала свою единственную фобию

Телеведущая рассказала о недавней поездке с детьми на отдых в Камбоджу.

Юлия Барановская назвала свою единственную фобию
Юлия Барановская. Фото: globallookpress

В июле Юлия Барановская съездила на отдых в Камбоджу вместе с детьми. Как рассказала телеведущая, этот отпуск мог бы оказаться просто потрясающим, если бы не одна особенность южной страны.

Оказалось, что в Камбодже очень много змей, которые живут бок о бок с человеком. В новом выпуске программы «Жить здорово!» Юлия призналась, что знать о животном мире Камбоджи таких деталей заранее она не могла. Между тем, единственное, чего она по-настоящему боится, так это змей.

«Мне пришлось бороться, у меня фобия. Однажды змея упала нам прямо под ноги и мы орали все», – рассказала Елене Малышевой многодетная мама.

Юлия Барановская на шоу Елены Малышевой. Кадр из программы Первого канала «Жить здорово!»

Барановская добавила, что некоторые из рептилий в Камбодже были ядовиты. Поэтому местные жители попросили ее запомнить в случае укуса, как выглядит змея, чтобы правильно подобрать противоядие.

Видимо, победить фобию Юлии Барановской все же удалось. Как отметила Малышева, она видела снимки из отпуска коллеги, и на одном из этих фото ведущая держит в руках змею.

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Тэги:

Елена МалышеваПрограмма "Жить здорово"Юлия Барановская

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Юлия Барановская назвала свою единственную фобию
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