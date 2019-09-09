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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась топлес

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась топлес.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась топлес
Алессандра Амбросио/instagram.com/alessandraambrosio/

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио подразнила своих подписчиков в Instagram обнаженным селфи. Как и многие инста-львицы она сфотографировала свое отражение в зеркале с помощью камеры телефона. Кроме золотого браслета и сережек на ней не оказалось ничего.

Свой снимок она подписала коротко и загадочно: «Красная ковровая дорожка готова … почти».

Алессандра Амбросио держится на пике популярности уже много лет. Удивляя своей физической формой. Ведь лет девушке немало – 38, и она мать двоих детей. Однако годы и роды никак не отражаются на ее внешнем виде и живом оптимизме.

После разрыва длительных отношений с бойфрендом Джейми Мазуром около года назад, она завела роман с совладельцем итальянского бренда Alanui Николо Одди. Летом она с удовольствием делилась совместными снимками с миллионером.

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Алессандра Амбросио

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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась топлес
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