Бразильская супермодель Алессандра Амбросио снялась топлес.

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио подразнила своих подписчиков в Instagram обнаженным селфи. Как и многие инста-львицы она сфотографировала свое отражение в зеркале с помощью камеры телефона. Кроме золотого браслета и сережек на ней не оказалось ничего.

больше по теме Алессандра Амбросио с возлюбленным устроили романтический отдых на Ибице 38-летняя супермодель не может скрыть чувств к новому бойфренду.

Свой снимок она подписала коротко и загадочно: «Красная ковровая дорожка готова … почти».

Алессандра Амбросио держится на пике популярности уже много лет. Удивляя своей физической формой. Ведь лет девушке немало – 38, и она мать двоих детей. Однако годы и роды никак не отражаются на ее внешнем виде и живом оптимизме.

После разрыва длительных отношений с бойфрендом Джейми Мазуром около года назад, она завела роман с совладельцем итальянского бренда Alanui Николо Одди. Летом она с удовольствием делилась совместными снимками с миллионером.