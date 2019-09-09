Стало известно детсадовское прозвище принцессы Шарлотты

Поступив в первый класс, четырехлетняя королевская особа поспешила забыть, как ее называли в детском саду Уилкокса. Теперь все серьезно и принцессу называют - Шарлотта Кембридж.

С января 2018 года Шарлотта ходила в престижное дошкольное заведение, недалеко от Кенсингтонского дворца. Девочка, по словам педагогов, была очень общительна. Однако, Королевская комментатор Кэти Николл заявила, что принцесса Шарлотта получила особое прозвище во время своего пребывания в детском саду – «принцесса-воин».

По мнению Еxpress, малышка была тем еще сорванцом: соревновалась с мальчишками, лазила по деревьям, играла в рыцарей и устраивала авантюрные игры. Педагоги на вопросы о таком поведении венценосной девочки, только улыбаются, мол, Шарлотта и старшего брата Джорджа может построить!

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Кетти Николл предположила, что девочка не захочет, чтобы ее звали воином в новой школе. Такая уверенная и кокетливая маленькая мисс, вдруг застеснялась и разволновалась по прибытию в Школу Беттерси, спрятавшись за маминым платьем.

Напомним, что принцесса Кембридж, стоящая на четвертом месте среди претендентов на престол, поступила в первый класс школы, в которой уже учится ее старший брат Джордж. Согласно веб-сайту школы, родители будут платить за второго ребенка на 2% меньше. Престижный образовательный центр предлагает скидку для любых дополнительных членов семьи, которые посещают школу. Через три года, если маленький Луи также пойдет в Беттерси, его скидка на образование будет еще больше и составит 5790 фунтов стерлингов в месяц, что по нашим деньгам почти 470 тысяч рублей.