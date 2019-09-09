«Скоро стану бабушкой»: Гришаева показала Арзамасову с большим животом

Две звезды сериала «Папины дочки» снова встретились на съемочной площадке. 48-летняя актриса Нонна Гришаева и ее 24-летняя коллега Лиза Арзамасова сфотографировались на съемках картины «Две диафрагмы», где молодая артистка играет беременную девушку. На фото у Арзамасовой имеется накладной живот, который обнимает Гришаева.

«Скоро стану бабушкой», — пошутила Нонна в Instagram, чем спровоцировала своих подписчиков на множество умилительных комментариев.

Напомним, в сериале «Папины дочки», который выходил на канале СТС в 2007-2013 годах, Гришаева и Арзамасова сыграли мать и дочь. Для Лизы роль заумной девочки Галины Сергеевны стала буквально трамплином во всенародную популярность. С тех пор она уже стала взрослой девушкой, и от этого шутка про беременность смотрится еще милее.

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