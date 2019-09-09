Водонаева сравнила российский шоу-бизнес с лошадиными скачками

Алена Водонаева провела выходные в компании коня Вилли. Об этом модель и телеведущая рассказала в своем Instagram. По ее словам, в уикенд она ездила на скачки (на самом деле это конкур — прим. ред.) и ей все понравилось.
«Ну что я могу сказать, если сравнивать с нашим шоубизом, то здесь и кони помощнее и кобылы попородистей», — написала Алена.
Она призналась, что боится садиться верхом после случая, который произошел у нее на фотосъемке для журнала Maxim в Мексике. Дело было на пляже, а конь не был подготовлен к работе в таких условиях.
«Сажусь на коня без седла ( промолчим о том, что я почти в чем мать родила ) а конь встаёт на дыбы испугавшись сильной волны. Я еле удержалась. С тех пор побаиваюсь и осторожничаю», — вспомнила Водонаева.
Однако гулять рядом с животным это ей не мешает, поэтому коня по кличке Вилли Вонка она водила на поводке. Вилли тренирует Екатерина Якубович. Вместе они выступают на соревнованиях по конкуру и завоевывают награды.
Напомним, в августе фотомодель завела себе тритона. Для питомца в первую очередь она приобрела дорогой 20-литровый аквариум с Русалочкой. Водонаева обратилась к подписчикам с просьбой, помочь выбрать имя для земноводного.